День катастрофы: число убитых на границе Газы и Израилем растет

Минимум 41 человек погиб в ходе беспорядков на границе сектора Газа, сообщает "Интерфакс". Все они – участники организованной палестинцами акции протеста. Раненых, по разным данным, от тысячи до двух тысяч человек.

Против протестующих действует армия Израиля, военные ведут огонь на поражение.

Беспорядки связаны с днем Накба (День катастрофы) в Палестине. Кроме того, 14 мая в Иерусалиме открыли новое американское посольство.

Массовые выступления в секторе Газа начались еще 30 марта, за все время в беспорядках погибли уже 60 человек, тысячи пострадали.