Игроки сборной России Джанаев и Камболов получили травмы

Вратарь "Рубина" Сослан Джанаев и защитник Руслан Камболов получили повреждения в последнем туре российской премьер-лиги. Оба футболиста входят в расширенный состав сборной России для участия в чемпионате мира.

Камболов получил повреждение в первом тайме матча с "Краснодаром" и был заменен в перерыве. Джанаев покинул поле за семь минут до конца встречи. Участие обоих игроков в чемпионате мира под вопросом, но тренерский штаб сможет внести изменения в заявочный список.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал РИА Новости ситуацию с игроками "Рубина". "В самое ближайшее время ждем результатов медицинских обследований, по итогам которых станут понятны их перспективы для участия в учебно-тренировочном сборе перед чемпионатом мира. Со своей стороны могу только сказать, что в этот период в команде должны быть абсолютно здоровые и готовые футболисты, потому что на сборе команде предстоит много интенсивной работы. Не будем забегать вперед, но список из 35 игроков для расширенной заявки ФИФА был составлен в пятницу, но до полуночи понедельника у нас есть возможность при необходимости сделать в нем соответствующие замены", — заявил Черчесов..