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14 мая 201818:31 Ольга Соловьева

Оранжевый уровень погодной опасности подбирается к столице

Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлен до завтра: из-за жары высок риск возникновения пожаров. Предостережение действует по всему Центральному федеральному округу. Синоптики говорят о новых грозах и усилении ветра.

Желтый уровень погодной опасности в столице продлили еще на сутки — возможны пожары. Столбик термометра поднялся до 26 градусов. А вот в соседней Тверской области и вовсе объявили оранжевый уровень: там раскалило вплоть до тридцати.

И вся эта жара постепенно подступает к границам столичного региона. Даже в рабочий понедельник москвичи высыпали в парки: кто-то загорает, кто-то, наоборот, ищет прохладу у водоемов и ест мороженое. Что сами горожане говорят о лете, которое наступило уже в мае?

— Еще недельку — и, я думаю, в Таиланд не нужно будет ехать.
— Не хочется дождя, пусть еще погреет, совсем не мешает пока. Заждались!

Изнуряющая жара отступит уже завтра: на столицу идут грозовые облака. После теплой и сухой ночи температура понизится до 12-14 градусов, а во второй половине дня вторника Москву освежит ливень. Каков прогноз синоптиков?

"Местами прогремят грозы, причем ливни с грозами вполне могут сопровождаться и шквалистым усилением ветра с порывом до 12-17 метров в секунду", — рассказала ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Елена Волосюк.

Дожди затянутся вплоть до начала следующей недели — при этом сильный ветер и гроза. Не исключено, что погодный сценарий прошлого года повторится, и в Москву вновь придет мощнейший ураган.

Текст: "Вести-Москва"

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