Штраф за 10 секунд стоянки: как работают новые камеры на дорогах

Время — деньги: в справедливости этой старой поговорки лишний раз убеждаются столичные автомобилисты. В пределах Бульварного кольца появились новые камеры, которые снимают тех, кто остановился под запрещающими знаками. И теперь буквально за 10 секунд задержки на дороге можно расстаться с несколькими тысячами рублей.

В центре Москвы установили около ста камер, которые фиксируют нарушителей стоянки и остановки. Если водитель припарковался в неположенном месте более чем на 10 секунд и камера это зафиксировала, придется платить штраф — три тысячи рублей.

В объектив камеры попадает все, что происходит в радиусе 35 метров от нее. Автомобилисты оказались не готовы к такому повороту — тем более, что предупреждающих знаков о видеосъемке нет.

— Здесь предупреждения не последовало — здесь сразу было наказание.

Письмо счастья Екатерине Алексеевской пришло в ее день рождения и, естественно, вызвало негодование. Екатерина утверждает, что хотела припарковаться у кафе на Тверском бульваре и передала ключи парковщику, не подозревая, что в этот момент дорожная камера уже фиксирует нарушение.

— На втором ярусе крыши тоже расположена точно такая же камера, и можно подумать, что это собственник здания заботится об охране своей собственности, но никак не ждешь, что тебе придет этот штраф!

Свой штраф она теперь пытается обжаловать в инспекции. Недовольны новыми камерами и таксисты. Вот сказал им клиент остановиться именно в неположенном месте, а выходил из машины больше 10 секунд. Это — штраф.

— Это свинство называется, и беспредел — все, что можно сказать!

За минуту камера делает полный круг, выискивая нарушителя, но под прицелом всегда правый ряд. Новые камеры в первую очередь ударят штрафами по таксистам. Их специально установили на центральных улицах в популярных местах — у кафе и ресторанов.

"Очень скоро таксисты банально перестанут подсаживать клиентов. Для таксиста каждое такое ожидание пассажира обернется штрафом три тысячи рублей. Многие таксисты еще не поняли, что их ждет в самое ближайшее время", — говорит автоэксперт Петр Шкуматов.

Не поняли это еще многие водители, что встают в неположенных местах. Им еще предстоит познакомиться с новой видеофиксацией. Также камеры подстраховывают парктроны и инспекторов, которые ищут тех, кто не оплатил парковку.

"В том числе камера сверяет оплату парковки с 15-минутным интервалом. Камера работает круглосуточно, у нее обзор 360 градусов", — говорит руководитель пресс-службы ГКУ "АМПП" Анна Пивоварова.

В общем, не спрятаться от нее и не скрыться, если только не стоять в запрещенном месте меньше 10 секунд. Так что лучше делать остановку в специально предназначенных для этого местах.