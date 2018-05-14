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14 мая 201819:30

В Подмосковье вспыхнул пожар в торговом центре

"Мобильный репортёр"

В подмосковном Дзержинске загорелся технический этаж мебельного торгового центра "Интерьер Плаза". По словам источника в экстренных службах Московской области, горят коробки на девятом этаже торгового центра, это стало причиной задымления.

Начато тушение возгорания, людей в здании нет, передает ТАСС. По словам источника, никто не пострадал. В пресс-службе подмосковного главка МЧС России подтвердили факт задымления на техническом этаже торгового центра в городском округе Дзержинский на улице Энергетиков, дом 14А.

По сообщению "Интерфакса" со ссылкой на региональный главк МЧС, произошло сильное задымление, открытого горения нет. "Горят складские помещения, где хранятся люстры. Людей в здании нет, все эвакуированы", — сказал представитель ведомства.

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