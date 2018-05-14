Российские хоккеисты забросили четыре шайбы словакам

На проходящем в Дании чемпионате мира по хоккею сборная России провела свой шестой матч группового этапа. Наша команда со счетом 4:0 обыграла сборную Словакии.

Первый период прошел при значительном перевесе сборной России, которая нашло отражение на табло. На 12 минуте Максим Мамин добил шайбу в ворота словаков. Через пять минут Никита Гусев увеличил счет хлестким броском в дальний угол. На первый перерыв команды ушли при счете 2:0. Причем у сборной России было на двух игроков больше.

Но реализовать большое численное преимущество не получилось. Более того, во втором периоде игра выровнялась. Словаки стали чаще беспокоить Игоря Шестеркина. Но Счет 2:0 сохранился вплоть до конца третьего периода.

В конце матча сборная Словакии сняла вратаря, но эта мера обернулась двумя голами в пустые ворота. Шайбы на счету Максима Шалунова и Ильи Михеева. Сборная России выиграла 4:0. Сборная России набрала 16 очков и занимает второе место в группе А. На первом шведы, у которых на очко больше. Во вторник команды сыграют между собой. У сборной Словакии 8 очков и пятое место.

В параллельной встрече играли команды группы В – сборные Норвегии и Южной Кореи. Норвежцы забросили три безответных шайбы. Две из них в большинстве. Норвежцы набрали 6 очков и гарантировали себе 7 место в группе. Корейцы проиграли все матчи и покидают элитнй дивизион.