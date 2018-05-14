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14 мая 201821:14 Сергей Пашков

Посольство США в Иерусалиме: символическое действие обернулось кровавым противостоянием

Немедленно прекратить ужасающее нарушение прав человека на палестинских территориях призывают правозащитники Amnesty International. Ситуацией у границ Израиля обеспокоены в ООН, Евросоюзе и Лиге арабских государств. В столкновениях с военными там погибли десятки палестинцев, больше двух тысяч пострадали, в том числе дети и женщины. Массовые столкновения спровоцировал перенос американского посольства в Иерусалим, город, статус которого остается ключевой проблемой палестино-израильского урегулирования.

Планируя торжества в Иерусалиме, готовились к драме: район американского посольства оцепили заранее, к Старому городу стянули несколько батальонов полицейского спецназа, на границе с Газой дислоцировали две боевые бригады, снайперы заняли боевые рубежи. Но реальность оказалась трагичнее самых тревожных предположений.

250 членов американской делегации только собирались на окраине города, где под торжественные речи предполагалось поменять табличку на здании консульства США, назвав его посольством, когда в секторе Газа десятки тысяч молодых палестинцев выдвинулись к пограничному забору безопасности. Их встретили слезоточивых газом, резиновыми пулями и огнем на поражение: десятки убитых, сотни раненых, многие из которых остаются в критическом состоянии.

Густой едкий дым от горящих покрышек, камни, "коктейли Молотова": палестинцы шли на прорыв в тот момент, как элегантная Иванка Трамп, ее муж Джаред Кушнер, министр финансов США Стивен Мнучин и зам госсекретаря Джон Саливан готовились снять покрывало таблички "Embassy of USA". Лично Дональд Трамп, решивший остаться дома, обратился к участникам церемонии по видеосвязи.

Беньямин Нетаньяху, очевидно, стремился предать открытию американского посольства в Иерусалиме статус исторического события. Площадь перед зданием назвали именем Трампа, а город украсили пестрыми плакатами "Трамп, делай Израиль великим".

В Палестине признание Иерусалима столицей Израиля и перенос сюда американского посольства восприняли как конец мечте о создании независимого Палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме. Действия Трампа здесь назвали провокационными и незаконными.

Видимо, пытаясь снизить градус, американский Госдеп заранее сообщил, что США оставляют открытым вопрос о суверенитете Иерусалима, что будущее Вечного города определится на прямых израильско-палестинских переговорах, что в символическое посольство из Тель-Авива переедут лишь 4 дипломата и иногда будет заезжать глава миссии. Символическое действие открыло двери для кровавого противостояния. И это лишь начало. Завтрашний день — день 70-летия создания государства Израиль — палестинцы называют катастрофой. И "ХАМАС", не смотря на предостережения, уже сообщил о том, что миллионы его сторонников выйдут в этот день на прорыв границы и КПП.

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