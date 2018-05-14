Отец Меган Маркл вступил в сговор с папарацци, чтобы нажиться на свадьбе дочери

Отец актрисы Меган Маркл, будущей невесты принца Гарри, принял участие в фотосессии, которую бульварные журналисты позднее выдали за кадры, с большим трудом "пойманные" папарацци. Предположительно, Томас Маркл пошел на это ради денег, сообщает Daily Mail.

Фотограф Джеффом Рейнер заработал около 100 тысяч фунтов (8,4 миллиона рублей), продав журналистам фотографии Томаса Маркла, который якобы готовится к свадьбе дочери.

На снимках Рейнера живущий в уединении отец актрисы читает газету с новостью о свадьбе Меган, занимается спортом и снимает мерки праздничного костюма у портного.

Оказалось, что эти кадры были постановкой. Камеры интернет-кафе, где был запечатлен Томас Маркл, зафиксировали, что отец актрисы пришел туда вместе с фотографом. Также выяснилось, что портного изображал продавец местного магазина товаров для дома.

Интерес бульварной прессы к отцу Меган Маркл пробудился вскоре после того, как принц Гарри призвал журналистов не докучать будущему тестю, который любит тишину и комфорт.

Фотограф, заработавший состояние на поддельных снимках, никак не прокомментировал эту новость.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.