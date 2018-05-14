Сериал "Сиделка": новая интрига от телеканала "Россия"
Почувствовать себя настоящим детективом сможет каждый, кто внимательно присмотрится к новой остросюжетной премьере телеканала "Россия 1": 16-серийная драма "Сиделка", несмотря на безобидное название, уже с первого эпизода закрутит сюжетную спираль, в которой главная героиня — несправедливо уволенная учительница — устраивается на работу в богатый, но полный тайн и интриг особняк.
Эта история начинается как сказка о Золушке. После досадного увольнения Кате предлагают работать сиделкой у умирающего миллионера. "Она, действительно, искренне относится к Анатолию Павловичу, к человеку, у которого работает сиделкой, очень искренне хочет ему помочь — максимально оживить его что ли на то время, которое ему отведено", — рассказывает актриса Александра Власова.
В процессе выясняется, что у благополучной и дружной с виду семьи на самом деле — целый ряд скелетов в шкафу. "Я пытаюсь найти в женщине всегда эту надломленность, что заставляет ее совершать те или другие поступки, что ее сподвигает к тому, чтобы она поступала практически аморально", — отмечает актриса Регина Мянник.
Персонажи, вхожие в этот дом, тоже оказываются не теми, за кого себя выдают. Например, друг семьи Клишин, которого играет заслуженный артист РФ Сергей Жигунов.
Самое интересное, что отец семейства на самом деле не в коме: он скрывается от родных. Катя же превращается в невольного участника семейной драмы. "Мой герой — благородный разбойник, такой мечта всех мальчишек: добрый, честный, человек без второго плана какого-то негативного, прямолинейный, открытый, добродушный", — говорит актер Илья Акинтьев.
"Лихо закрученный сюжет, в ходе которого зрители становятся свидетелями погони, взрыва, похищения и таинственных исчезновений, а героиня, чтобы распутать семейную головоломку, из сиделки превращается в детектива, — добавляет режиссер Станислав Назиров. — Есть и мелодрама, и драма, и детектив, и триллер даже есть немного".
Звездный состав в лице Юрия Беляева, Сергея Жигунова и Регины Винник дополняется молодыми актерами. Новый остросюжетный проект телеканала "Россия 1" выходит уже в понедельник, 14 мая, сразу после больших "Вестей".
Сейчас
Россиян допрашивают на британской границе
Картина дня
-
Кудрин согласился на пост председателя Счетной палаты
- Перенос посольства США в Иерусалим: десятки погибших
- Жириновский рассказал, какая у него пенсия
- Объявлен конкурс на похороны Стивена Хокинга
- Малобродского выпустили из-под стражи
Самое читаемое
-
Жестоко зарезана миллиардерша Анастасия Лашманова
- Aurus Путина против "Зверя" Трампа: Newsweek сравнил президентские лимузины
- "Маши больше нет": дочь актрисы Шверубович сообщила о ее кончине
- В США признали, что "Ураны" способны изменить расклад сил
- На Урале за взятку задержан Михаил Астахов
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Стало известно, когда Путин откроет крымский мост
- Остановился - получи штраф: в Москве камеры начали фиксировать новое нарушение
- Тарифы на ОСАГО могут вырасти уже к осени
- Седан "Кортеж": первое фото салона
Экономика
-
Почему надежды на рост экономики не оправдываются?
- Далеко ли российскому ЖКХ до блокчейна?
- Выручка "Галс-Девелопмент" за год выросла на 105%
- РФ введет уголовное наказание за исполнение санкций
- Из диджея в президенты: кем работали политики раньше
- Либерализация валютного контроля: каковы выгоды?
Недвижимость
-
Михаил Задорнов оставил два завещания
- Можно ли не платить по долгам и остаться с квартирой?
- Как найти студию, чтобы выгодно ее сдать
- Ипотека и много жилья: эксперты о новых "майских" задачах Путина
- 5 отличий петербургского жилья от московского
Вести.Медицина
-
Можно ли умереть, объевшись шоколадом? Отвечают ученые
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- 10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Найден способ есть и не толстеть
Вести в 20.00
-
Селфи армянского премьера по дороге к Путину
- Счетная палата: Кудрин согласился
- Украинский дипломат-расист опозорился в ФРГ
Москва 24
-
Спецслужбы предотвратили теракт, готовившийся на акции "Бессмертный полк"
- Школьница потеряла сознание и умерла во время урока физкультуры
- Убийца пятерых байкеров найден мертвым в СИЗО
- Мужчина устроил резню из-за парковки на востоке Москвы
- Фермеры выбрасывают трупы телят рядом с жилыми домами
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Uber показала прототип аэротакси
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
К столице подбирается оранжевый уровень погодной опасности
- Штраф за 10 секунд стоянки: как работают новые камеры на дорогах
- Сомнительные хостелы: как покончить с ночлежками в коммуналках?
- Детеныши кошачьих лемуров появились на свет в Московском зоопарке
- Счетчик или штраф: как не впустить домой самозванцев
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Животные умеют мысленно проигрывать события из прошлого
- Больше достижений: робот Atlas бегает в парке, перепрыгивая препятствия
- Дрессированный паук прыгает по команде и помогает в разработке новых роботов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Юные звезды советского кинематографа: тогда и сейчас
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо