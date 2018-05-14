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Ситуация на Украине 31 минута назад
Новости для киевского МИДа: Германия начала расследование против консула Украины в Гамбурге
Украинский МИД ломает голову над тем, как экстренно вывести своего консула из Гамбурга, замять скандал с ним и ответить на вопросы европейских коллег о том, как откровенный нацист стал дипломатическим работником. Впрочем, выяснилось, что в подпольной секте антисемитов состояли и другие украинские дипломаты и сотрудники посольств. Оправдаться перед немецким законом будет гораздо сложнее.
Пропаганда расовой ненависти и антисемитизма, распространение нацистской символики, отрицание Холокоста — не то, что все вместе взятое, а каждое по отдельности — статья в Уголовном кодексе Германии. Как утверждает блогер Анатолий Шарий, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, консул Украины в Гамбурге Василь Марущинец занимается всем этим с полной самоотдачей на своей закрытой странице в Facebook. Зайти на нее могут только друзья Марущинца. Несколько месяцев Анатолий внедрял в их компанию своего информатора.
"Дай по шапке ляхам, мадьярам и цыганам: проходя мимо сиониста, убей его", — призывал в Facebook украинский дипломат.
"Смотрите, — обращает внимание общественности блогер Анатолий Шарий, — с 2013 года, как минимум, просто я раньше еще не исследовал, человек постит постоянно оправдания Холокоста, к примеру. Он постоянно репостит всевозможные антисемитские высказывания. Его блокируют регулярно, но у него 2 аккаунта. Он рассказывает: меня заблокировали за жидов, говорит, ничего, у меня на втором аккаунте есть все. То есть он постоянно это делает, это же не вчера началось. Это регулярно происходило, и это все знали. Самое ужасающее, что об этом знали все, потому что у него в друзьях абсолютно весь цвет украинского МИДа".
Шарий — одни из самых популярных политических блогеров, работающих на русском. В течение нескольких часов первое видео, за которым последовали еще два, набрало сотни тысяч просмотров. В Киеве забеспокоились — шеф украинской дипломатии обещает расследование.
"Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, нет места ни в цивилизованном обществе, ни в министерстве иностранных дел. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся", — пообещал глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.
В украинском посольстве сообщили, что консул отстранен от работы на время разбирательства.
"Климкин должен был начать с увольнения самого себя. Это раз. Два — должен отреагировать кабмин однозначно. Третье — обязано отреагировать должен президент Порошенко. Он реагирует на парад вышеванок, он обязан отреагировать на такой скандалище. И мы этого добьемся", — обещает Анатолий Шарий.
Анатолий утверждает, что нацистские взгляды Марущинца не то что не были секретом для его коллег — они вызывали одобрение и поддержку. На 60-летие ему преподнесли тортик в виде книги Mein Kampf (запрещена в России). А среди тех, кто ставил лайки под его публикациями, бывшие и действующие высокопоставленные дипломаты.
Пост, где он рассказывает, как с евреями сражались, причем всегда пишет CAPSLOCK, освобождались от иудейского ига, — этот пост кое-кто лайкнул. Мы это сначала просто не заметили. Видите, Инна Огневец. Это посол Украины в Португалии. У этих людей такой закрытый клуб. И они всегда небезосновательно полагали, что это не уйдет за пределы их мидовского круга. Но отделаться одним человеком не получится. Они будут хотеть это сделать, они будут хотеть погасить этот скандал. У них не выйдет сказать, что это не он. Потому что у него в друзьях, мы реально это показали, доказали, экс-министр иностранных дел и опять-таки все мидовцы", — подчеркивает блогер Шарий.
Свое расследование Анатолий сопроводил субтитрами на немецком — это ускорило процесс реагирования. МИД ФРГ хвалит Климкина, а то не знали, что и делать, а немецкие левые куда жестче:
"Сообщения об антисемитских заявлениях украинского консула вызывают у нас серьёзную обеспокоенностью. Подобные заявления абсолютно недопустимы. Мы недвусмысленно сообщили об этом украинской стороне. Хорошо, что министр иностранных дел Климкин дал понять, что антисемитизму в украинском МИДе нет места, а также призвал начать расследование".
"У Украины есть проблема с праворадикальной идеологией. Не стоит забывать, что после путча на Украине в феврале 2014 года фашисты вошли в состав правительства. Позже многие представители "Правого сектора" (запрещена в России) были интегрированы в действующую украинскую власть. Это огромная проблема", — констатирует депутат бундестага от партии "Левые" Андрей Хунко.
Информация уже разошлась по всем парламентским партиям и еврейским организациям Германии, ее проверяет не только МИД, но и спецслужбы. Вопрос: если все подтвердится, в чем практически нет сомнений, какие выводы будут сделаны?
Возможно, немецкие власти и помогут Киеву повернуть дело так, что нацист в украинском МИДе — это единичный случай, а не симптом общего заболевания, но Марущинца уберут из Германии. Хорошая новость для него состоит в том, что, вернувшись на родину, он сможет высказывать свои взгляды совершенно свободно.
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