"Пари Сен-Жермен" назначил Тухеля новым главным тренером

Немецкий специалист Томас Тухель стал новым главным тренером французского "Пари Сен-Жермен". Известно, что соглашение между сторонами заключено сроком на два года. На новом посту он сменил испанского тренера Унаи Эмери, который проработал с парижанами с 2016 по 2018 годы.

"С большой радостью, гордостью и амбициями я присоединяюсь к столь великому мировому футбольному клубу, – сказал Тухель, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на официальный сайт "ПСЖ". – Мне не терпится начать работу с этими великими футболистами, являющихся одними из лучших на планете. Команда имеет огромный потенциал и это является самой захватывающей задачей, стоящей передо мной".

Напомним, что за свою карьеру Тухель работал с двумя немецкими клубами – "Майнцем-05" и дортмундской "Боруссией". Главным достижением немца является победа в сезоне 2016/17 в Кубке Германии вместе с "Боруссией".