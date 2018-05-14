Россиян допрашивают на британской границе

Прилетающие в Великобританию россияне немотивированно допрашиваются сотрудниками силовых структур Соединенного Королевства. Об этом сообщило российское посольство в Лондоне. При этом российские дипломаты подчеркнули, что допрошенные прибыли в Британию на законных основаниях — по полученным визам.

В диппредставительстве России попросили всех, у кого возникают аналогичные проблемы при приезде в Великобританию, сообщать об этом в посольство по адресу электронной почты: info@rusemb.org.uk. Посольство гарантирует конфиденциальность обращения, сообщает "Интерфакс".

Обращение, поясняют сотрудники российского МИД, необходимо для учета и предотвращения возможного дискриминационного подхода со стороны британских властей к прибывающим в страну россиянам.

Глава британской службы контрразведки MI5 Эндрю Паркер ранее заявил, что действия России на мировой арене неприемлемы, а Великобритания будет противостоять нарушениям международного права со стороны российских властей. Отношения между Лондоном и Москвой обострились после того, как премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Лондону необходимо предоставить заслуживающие доверие объяснения того, что произошло в Солсбери, требует в ответ Россия. Москва категорически отрицает свою причастность к этому инциденту. МИД России добивается консульского доступа к похищенным, как теперь считают в Москве, российским гражданам. Лондон дважды отказал в выдаче визы родственнице Сергея и Юлии – Виктории Скрипаль. Источник в британском правительстве заявил, что приезд Виктории Скрипаль в Великобританию может контролироваться российскими властями.