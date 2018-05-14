В США скончалась актриса Марго Киддер, известная по фильму "Супермен"

В американском штате Монтана скончалась в возрасте 69 лет канадская актриса Марго Киддер — исполнительница роли Лоис Лейн в фильме "Супермен" (Superman, 1978). Сообщивший об этом интернет-портал TMZ не приводит каких-либо подробностей о причинах смерти актрисы, имевшей гражданство Канады и США. В своем последнем интервью буквально за четыре дня до смерти она говорила, что борется с гриппом.

Киддер снималась не только в первом фильме о Супермене, но и в трех сиквелах: "Супермен-2" (1980), "Супермен-3" (1983) и "Супермен-4: В поисках мира" (1987). Несколько лет она страдала от расстройства психики, в 1996 году некоторое время была бездомной, но сумела возобновить карьеру в кино. Впоследствии она активно выступала за развитие системы психиатрической помощи, передает ТАСС.

Известность Марго Киддер принесли также роли в фильмах "Сестры" (1972), "Черное Рождество" (1974), "Ужас Амитивилля" (1979). Она играла в кино практически до конца жизни: последней ее работой значится вышедшая на экраны в 2017 году картина "Район" (The Neighborhood).

Она была награждена тремя престижными кккинопремиями: канадской "Джини", американской "Эмми" и премией Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов "Сатурн" (Saturn).