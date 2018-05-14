Наркоторговля в Грузии: законные санкции и столкновение интересов
Восемь арестованных наркоторговцев, которых не будут выпускать под залог, проведут в СИЗО, минимум, по два месяца. Это новости из Тбилиси, где вот уже третий день неспокойно. А особенно неспокойно было на выходных. Несколько тысяч человек устроили акцию протеста прямо перед зданием парламента Грузии. Требовали отставки премьер-министра и министра внутренних дел. И обещают продолжать, пока им не пойдут на уступки. Или, по крайней мере, пока власть не согласится на прямые переговоры. Повод все тот же — запрещенные вещества. Точнее, их продажа в ночных клубах грузинской столицы. В субботу полицейские провели масштабный рейд по заведениям. И вот теперь на них жалуются: дескать, действовали жестко, при обысках применяли силу. В общем, уже добились извинений от все того же главы МВД. Гарантировал: к сотрудникам, которые вели себя как-то не так, применят санкции. Вот только тут бы разобраться: что значит "не так"? Речь ведь о распространении наркотиков. Однозначно, преступление, так с чего бы церемониться с теми, кто занимается преступной деятельностью? Однако манифестанты не согласны: мол, вообще давно уже пора либерализовать наркополитику.
Георгий Гахария, глава МВД Грузии: "Я приношу извинения не только от своего имени, но и от имени своих сотрудников, если они создали вам какую-либо опасность".
Они сели за стол переговоров. Но судя по всему, пока ни о чем так и не договорились. Бека Цикаришвили, лидер движения "Белый шум": Наша акция не является одноразовой акцией. Наш протест остается в силе. Если мы увидим, что формат сотрудничества с властями не оправдает себя, то мы, чувствуя ответственность перед обществом, опять возобновим акции протеста".
Против чего протестуют — конечно, главный вопрос. Формально на площадь выходили восстановить справедливость. И наказать якобы превысивших полномочия полицейских.
"Они нарушили идиллию, побеспокоили ни в чем не повинных людей, по идее, вообще не имев никакого права на это, никакого права, — говорит очевидец акции протеста Анна Силагадзе. — Надеялись, наверное, застать врасплох наркодилеров. Хотя забрали несколько вообще ни в чем не виновных ребят. В принципе, это и стало причиной "революции" за свободу молодого поколения".
Только вот фактически информация не подтвердилась: у каждого полицейского во время рейда на плече была видеокамера. Превышения полномочий не зафиксировано. К тому же для проведения спецоперации были основания: появление в Тбилиси нового синтетического наркотика, от которого, как пишет грузинская пресса, всего за две недели умерли то ли пять, то ли десять человек.
Вахтанг Маисаия, директор Института геостратегических исследований Грузии: "Как лекарство они принимают. И потом умирают через некоторое время, во сне умирают от остановки сердца. То есть это стало большой уже эпидемией. Потому что в течение недели погибло десять молодых людей и девушек".
Впрочем, тбилисские тусовщики причин волноваться для себя не видят. Наоборот, движение "Белый шум", которое и отвечает за координацию протестных акций, давно выступает за легализацию. Как минимум, того, что они называют "легкими" наркотиками.
Александр Чачия, политолог: "Оказалось, что достаточно много людей, представляющих вот ту часть молодежи, которая сформировалась в постсоветский период под влиянием пропаганды, главный лейтмотив которой: "Мораль — это анахронизм, можно все, что доставляет удовольствие", что человек должен стремиться быть свободным вне зависимости от того, что об этом думает общество".
Но оказалось, что грузинское общество в целом подобную тотальную свободу не приемлет. Так и появились на проспекте Руставели альтернативные протестующие, попытавшиеся объяснить молодому поколению, что такое хорошо, а что такое плохо.
Сандро Брегадзе, сопредседатель движения "Национальное единство Грузии": "То, что происходило в эти дни в Тбилиси, — это омерзительно. Поэтому вчера грузинская общественность собралась. И сегодня собирается. И мы говорим "нет" той политике, которую здесь создают иностранные государства и иностранные силы, и иногда иностранные посольства".
В столкновении ценностей (консервативных — с одной стороны и ультралиберальных — с другой) точку могла бы поставить грузинская власть. Но министр внутренних дел сначала перед митингующими извинился, а потом заявил, что вроде бы и не за что.
Георгий Гахария, министр внутренних дел Грузии: "Мы условились, что наркоторговля и наркодилеры являются общей проблемой для всех нас в этой стране. И тогда, когда у МВД есть обоснованное предположение о наличии факта наркоторговли, никто не сможет ограничить ареал действий правоохранительных органов. Точка. Это та платформа, отталкиваясь от которой мы можем продолжать разговор".
В ближайшую субботу протестующие намерены собраться вновь. Чтобы обсудить поведение чиновников. Если останутся недовольны, акцию возобновить. Им ведь в минувшие выходные уже и палатки подвезли. Так что разговор, на который так рассчитывал министр Гахария, похоже, придется снова продолжать на улице.
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