Неймар включен в окончательную заявку сборной Бразилии на чемпионат мира-2018

Тренерский штаб сборной Бразилии по футболу назвал список из 23 игроков, которые приедут в Россию на грядущий чемпионат мира. В частности, в окончательную заявку попал лидер "пентакампеонов" Неймар несмотря на то, что он пропустил весеннюю часть сезона из-за полученной травмы.

В окончательный список сборной Бразилии вошли:

Вратари Алиссон ("Рома", Италия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия) и Кассио ("Коринтианс", Бразилия);

защитники Марсело ("Реал", Испания), Маркиньос и Тиаго Силва (оба – "ПСЖ", Франция), Данило ("Манчестер Сити", Англия), Фелипе Луис ("Атлетико", Испания), Фагнер ("Коринтианс", Бразилия), Миранда ("Интер" Италия) и Педро Жеромел ("Гремио", Бразилия);

полузащитники Фернандиньо ("Манчестер Сити", Англия), Каземиро ("Реал", Испания), Виллиан ("Челси", Англия), Паулиньо и Фелипе Коутиньо (оба – "Барселона", Испания), Фред ("Шахтер", Украина) и Ренато Аугусто ("Бэйцзин Гоань", Китай);

нападающие Неймар ("ПСЖ", Франция), Дуглас Коста ("Ювентус", Италия), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити", Англия), Роберто Фирмино ("Ливерпуль", Англия) и Тайсон ("Шахтер", Украина).

Напомним, что бразильской сборной на групповом этапе предстоит сыграть с командами Швейцарии (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва).