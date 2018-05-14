Супруга президента США Мелания Трамп перенесла операцию на почках. По словам медиков, хирургическое вмешательство потребовалось для лечения доброкачественной опухоли.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на CNN, операция была проведена в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде. Мелания Трамп останется в больнице на несколько дней.

По словам представителя первой леди США, Мелания с нетерпением ожидает полного выздоровления.