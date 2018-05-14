Роберто Манчини официально назначен тренером сборной Италии

Кандидатура бывшего наставника питерского "Зенита" Роберто Манчини на пост главного тренера сборной Италии подтверждена комиссионером Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини. Он подписал контракт, однако его детали на данный момент остаются неизвестными.

"Все готово – мы можем с уверенностью сказать, что Манчини – новый главный тренер национальной итальянской сборной, – приводит слова Фаббричини Чемпионат.Com со ссылкой на Football Italia. – Мы удовлетворены, потому что ради работы в команде он отказался от сумасшедшего контракта в России. Это лишний раз подтверждает его желание занять пост главного тренера сборной Италии".

Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale: presentazione ai Media domani, martedì 15 maggio, alle ore 12 presso il Centro tecnico federale di Coverciano. Info accrediti: https://t.co/6ALP7YhokR pic.twitter.com/wszXfKNmJF — FIGC (@FIGC) 14 мая 2018 г.

Напомним, что Манчини ради работы с итальянской командой по обоюдному согласию расторг контракт с "Зенитом". Следовательно, за добровольный разрыв трудовых отношений он не получит полагающуюся в таких случаях неустойку.