Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке

По информации Следственного комитета РФ, трехмесячный ребенок, потерянный матерью по пути из Тамбовской области в Москву, найден живым на автобусной остановке в Подмосковье. В настоящее время младенец находится в больнице.

Сейчас следователи выясняют, с какой целью женщина направлялась в Москву и в каком она находилась состоянии. Дальнейшей судьбой ребенка займутся органы опеки, передает РИА Новости. Ранее поступала информация, что у потерявшей младенца матери есть еще один ребенок, но в отношении его она лишена родительских прав.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Тамбовской области, при найденном в Подмосковье малыше было свидетельство о его рождении. По предварительным данным, женщина, направлявшаяся в столицу на попутном автомобиле, попросила водителя остановиться, вышла и не вернулась.