Поздняков и Попов поспорят за президентство в ОКР

Четырехкратные олимпийские чемпионы Александр попов и Станислав Поздняков являются главными претендентами на пост президента Олимпийского комитета России. Это стало известно после того, как завершился срок подачи заявок для регистрации в качестве претендента.

Как сообщает официальный сайт ОКР, первого вице-президента организации, а также руководителя Российской делегации на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, Позднякова выдвинули 35 членов ОКР, включая 17 общероссийских спортивных федераций. В то же время Попов стал кандидатом от Стрелкового союза России.

Итоговые собрание, на котором и пройдут выборы президента и членов исполкома ОКР, состоится 29 мая.