ЮАР отозвала своего посла из Израиля

Правительство ЮАР отозвало своего посла в Израиле в связи с гибелью более 50 палестинцев в ходе столкновений с израильскими военными в секторе Газа. МИД Турции также отозвал для консультаций своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал геноцидом действия Израиля, отмечает телеканал "Россия 24". Во всех крупных городах Турции в понедельник прошли акции протеста в поддержку палестинцев. В связи с событиями в секторе Газа Анкара объявила трехдневный траур.

В самой Палестине также объявлен трехдневный траур и сегодня начинается всеобщая забастовка. Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание.