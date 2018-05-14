В ТЦ "Авиапарк" ищут взрывное устройство

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в торговом центре "Авиапарк", расположенном в Москве на улице Авиаконструктора Микояна. Для проверки полученной информации и поиска взрывоопасных предметов на место выехали сотрудники экстренных служб, передает "Интерфакс".