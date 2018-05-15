В Астане пройдет девятый раунд переговоров по Сирии с представителями оппозиции

Представитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что его встреча с российской делегацией в Астане была полезной и конструктивной. При этом делегация США воздержалась от участия в переговорах, отмечает телеканал "Россия 24".

"На этот раз американцы, к сожалению, отказались поддержать наше международное усилие по поиску мирного решения сирийского кризиса. Мы действительно об этом сожалеем. Мы считаем, что поиск различных вариантов мирного урегулирования может быть найден только за столом переговоров в ходе открытой дискуссии", — заявил Александр Лаврентьев, глава российской делегации на переговорах по Сирии.