Молодежь из 60 стран собралась в Казани на играх юных соотечественников

В Казани стартовали Всемирные игры юных соотечественников. Они проводятся в 4-й раз. Спортивная программа включает в себя семь видов спорта. Когда люди на площади берут друг друга за руки и начинают петь гимн соревнований, становится очевидным: эти игры будут вне политики.

Участники выступают под флагами разных государств, но говорят на одном языке — на русском. Юные спортсмены — дети российских граждан, проживающих в Канаде, США, Абхазии, Украине, Польше, Литве, Италии, Израиля, Сирии и других стран. Многие в России впервые.

Всемирные игры соотечественников в этом году собрали более 650-ти человек из 60-ти стран. Всех этих молодых людей объединяет не только спорт, но еще и общий язык, история и единое для всех понятие — русская семья. Спортсмены из русскоязычных школ Италии приняли участие в соревнованиях по плаванию, шахматам, гимнастики и настольному теннису.

Участники Всемирных игр, пожалуй, меньше всего говорят о спорте: многие сюда приехали, чтобы хотя бы на несколько дней побывать на Родине. "Мы не ставили задачу по большим спортивным результатам, здесь не присуждаются разряды. Нам было важно собрать ребят этого возраста, не все говорят по-русски, но, общаясь здесь, они возвращаются к тем истокам", — отметила Ирина Роднина, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, координатор федерального партийного проекта "Детский спорт".

"Миф об изоляции России — это миф. Нет изоляции, когда дети из Армении и Азербайджана, из Абхазии и Грузии, с Украины и из России стоят вместе, поют гимн России и дружат, и эту дружбу, надеюсь, пронесут не взирая на игры политиков", — заявил Отари Аршба, председатель Комиссии Государственной Думы по вопросам депутатской этики.

Всемирные игры юных соотечественников будут проходить до конца недели. Многие из них здесь приобретут не только новых друзей, но самое главное — любовь к своей большой Родине.