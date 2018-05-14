Илья Воробьев: Россия была готова к жесткой игре со Словакией

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев после победного матча против команды Словакии (4:0) не согласился с тем, что российские хоккеисты оказались не готовы к жесткой игре с соперниками.

"Не сказал бы, что мы были не подготовлены к жесткой игре словаков, — приводит слова Воробьева Спорт24.Ru. – Возможно, нашим нападающим не хватило опыта, но они хотели забить и атаковали ворота Словакии. Во втором периоде соперники нанесли больше бросков по нашим воротам потому что им просто нечего терять. Они были активны, а у нас наблюдались проблемы с пересменками".

В следующем поединке российские хоккеисты встретятся с лидирующей в группе А командой Швеции. Матч состоится 15 мая.