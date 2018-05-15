Сборная Чехии пробилась в плей-офф чемпионата мира по хоккею

В Дании продолжается хоккейный чемпионат мира. В седьмом туре группового раунда хоккеисты сборной Чехии одержали победу над командой Австрии – 4:3. Эта победа стала для чехов шестой из семи сыгранных в группе А.

За победителей заброшенными шайбами отметились Филип Хитил, Доминик Кубалик, а Томаш Гика оформил дубль. У австрийцев нашелся свой автор дубля – Михаэль Раффль, а еще одну шайбу забросил Константин Комарек.

Таким образом, Чехия благодаря этому успеху заняла третью строчку в группе А, чем гарантировала себе выход в следующую стадию турнира. Их соперником по 1/4 финала чемпионата мира станет команда, занявшая второе место в группе В.

В параллельном поединке сборная Канады не без труда одолела латвийскую команду. Основное время матча после шайб канадца Антони Бовилье и латыша Кристиана Рубинса завершилось ничейными 1:1. Лишь в овертайме "кленовые" благодаря усилиям Коннора Макдэвида смогли дожать европейцев – 2:1.