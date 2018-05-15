Израильские силовики переведены в состояние повышенной готовности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в связи с событиями в секторе Газа армия, спецслужбы и полиция еврейского государства приведены в состояние повышенной готовности.

Премьер отметил, что именно решительные действия армии и сил безопасности предотвратили нарушение границ Израиля в ходе массовых беспорядков и столкновений в секторе Газа, произошедших в минувший понедельник, 14 мая.

Кроме того, Биньямин Нетаньяху сообщил, что провел консультации по вопросам безопасности с министром обороны Авигдором Либерманом, министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом и руководством армии и спецслужб, передает ТАСС.

Как сообщалось, массовые выступления палестинцев в секторе Газа продолжаются с конца марта, а накануне в связи с церемонией открытия посольства США в Иерусалиме они вспыхнули с новой силой. По последним данным, жертвами столкновений на границе сектора Газа в понедельник стали 52 палестинца, свыше 2 тысяч человек пострадали.