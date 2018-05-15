Google теряет специалистов, не желающих работать на Пентагон

Сотрудники Google начали массово увольняться в знак протеста против сотрудничества с Пентагоном. Об этом сообщает издание Gizmodo. По их данным, заявления на увольнение написали около десятка человек.

Корпорация разрабатывает для американских военных искусственный интеллект, способный анализировать видео с беспилотников и автоматически отделять предметы на местности от людей. Те, кто уволился, считают, что такой деятельностью должны заниматься люди, а не программа. К тому же, по их мнению, Google вообще не должна работать на военную отрасль, отмечает телеканал "Россия 24".