Мировые СМИ резко раскритиковали действия США, спровоцировавшие трагедию в Газе

"Смерть, раскол и отрицание" — под таким заголовком вышла статья об открытии посольства США в Иерусалиме на сайте газеты "Гардиан". Издание называет церемонию грандиозно напыщенной, а Дональда Трампа — главным автором катастрофы. Журналисты особо отметили — в Иерусалим американский лидер так и не приехал.

"Кровавым понедельником" этот день окрестила французская газета "Ле Фигаро". Авторы материала подчеркнули — этот день в секторе Газа по количеству смертей догнал события 2014 года, когда Израиль проводил операцию "Нерушимая скала". Об этом же пишет и "Вашингтон Пост". Издание цитирует представителей ООН, которые заявили, что виновные в кровопролитии должны быть наказаны.