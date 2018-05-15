Виновником ДТП в Риге стал 100-летний водитель

В минувшую субботу, 12 мая, в Риге произошло ДТП, виновником которого стал 100-летний водитель. Как сообщили в муниципальной полиции столицы Латвии, сотрудники правоохранительных органов, патрулировавшие один из районов города, увидели, что водитель автомашины Mazda, двигавшейся задним ходом, совершил столкновение с припаркованным автомобилем Mercedes.

При проверке личности виновника ДТП выяснилось, что мужчине 100 лет, передает РИА Новости. Пожилой водитель признался полицейским, что не заметил столкновения и собирался продолжить движение.