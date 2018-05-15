Футболист сборной Португалии Коэнтрау не сыграет на чемпионате мира из-за усталости

Футболист лиссабонского "Спортинга" Фабио Коэнтрау отказался от выступлений за сборную Португалии по собственному желанию. Игрок аргументировал такое решение чересчур накопившейся усталостью после клубного сезона.

"После некоторых размышлений я пообщался с руководством национальной сборной и сообщил свое решение: после настолько утомительного сезона я не чувствую в себе сил для выступлений за Португалию на чемпионате мира на должном уровне, приводит слова португальца Чемпионат.Com со ссылкой на Facebook футболиста. - Я не откажусь от своей страны и верю, что в дальнейшем смогу продолжать защищать цвета национальной команды".

Напомним, что португальцы в рамках группового этапа встретятся с командами Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск).