Инстаграм-детектив: пыль в глаза ради лайков

"Лайкайте, если ненавидите Лил Тай". И в ответ — 300 тысяч сердец. На языке Инстаграма это одобрение. Но в данном случае просят не его.

Той самой Лил Тай — девять лет. Представляется рэп-исполнительницей. Впрочем, песня пока только одна. А вот почитателей или ненавистников уже почти 2 миллиона. Стиль общения — резкий и с обилием мата.

Себя называет не иначе, как "хозяйка Лос-Анджелеса". В интернет-роликах — атрибутика не просто богатой, а очень богатой жизни. Дорого обставленные дома — в роликах их сразу несколько. Люксовые автомобили — водит лично, более того — бьет ногами, не жалея. А деньгами буквально сорит. Пачки долларов — атрибут практически каждого видео.

Словом, образ для школьницы – более чем противоречивый. Кто-то искренне позавидовал, а кто-то засомневался — а действительно ли существует такая девочка? О родителях и настоящем имени информации — ноль. Впрочем, следы реальной личности знаменитости обнаружить все-таки удалось.

Разоблачение репортеров случилось, когда они "пробили" телефон агента восходящей звезды интернета и оказалось, что ранее этот человек работал агентом не звезд, а недвижимости. Многие фотографии юной рэп-исполнительницы и вовсе сняты не в Лос-Анджелесе, а в канадском Ванкувере. Не в своих домах, а в чужих, которыми торговала мама.

То ли сама она, то ли заметившие ее продюсеры, стали создавать вокруг нее образ избалованной дочки богатых родителей. Но оказалось, что все это – фикция. Юная Лил живет по законам главных двигателей артистов — YouTube, Instagram и лайков.

В свои 9 лет Лил явно не одинока. Практику обмана ради лайков в интернете давно используют светские львицы и львы. Чтобы попасть в круг золотой молодежи, не обладая богатствами, они выставляют в Инстаграм фотографии, снятые лишь на свой мобильный.

Чужая дорогая машина для селфи – это уже не актуально. Современные светские львицы готовы биться за лакомый кусок в виде зависти подружек или состоятельного олигарха, например, делая селфи и фото в декорациях частных самолётов. Сообщая подругам и родным "вот я лечу в Ниццу, а вот из Милана". В реальности – фотоателье за МКАДом.

Похоже, 9-летняя Лил из Канады поняла правила шоу-бизнеса. Для фотосессии артисту не обязательно иметь свое дорогое жилье. Просто важно сделать красивую обложку для глянца, пустив репортеров в свой дом. Или на время фотосессии арендовать апартаменты в дорогом небоскребе. Не забыв поставить хештег. Символ богатой и счастливой, но виртуальной жизни.