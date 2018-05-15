Инстаграм-детектив: пыль в глаза ради лайков
"Лайкайте, если ненавидите Лил Тай". И в ответ — 300 тысяч сердец. На языке Инстаграма это одобрение. Но в данном случае просят не его.
Той самой Лил Тай — девять лет. Представляется рэп-исполнительницей. Впрочем, песня пока только одна. А вот почитателей или ненавистников уже почти 2 миллиона. Стиль общения — резкий и с обилием мата.
Себя называет не иначе, как "хозяйка Лос-Анджелеса". В интернет-роликах — атрибутика не просто богатой, а очень богатой жизни. Дорого обставленные дома — в роликах их сразу несколько. Люксовые автомобили — водит лично, более того — бьет ногами, не жалея. А деньгами буквально сорит. Пачки долларов — атрибут практически каждого видео.
Словом, образ для школьницы – более чем противоречивый. Кто-то искренне позавидовал, а кто-то засомневался — а действительно ли существует такая девочка? О родителях и настоящем имени информации — ноль. Впрочем, следы реальной личности знаменитости обнаружить все-таки удалось.
Разоблачение репортеров случилось, когда они "пробили" телефон агента восходящей звезды интернета и оказалось, что ранее этот человек работал агентом не звезд, а недвижимости. Многие фотографии юной рэп-исполнительницы и вовсе сняты не в Лос-Анджелесе, а в канадском Ванкувере. Не в своих домах, а в чужих, которыми торговала мама.
То ли сама она, то ли заметившие ее продюсеры, стали создавать вокруг нее образ избалованной дочки богатых родителей. Но оказалось, что все это – фикция. Юная Лил живет по законам главных двигателей артистов — YouTube, Instagram и лайков.
В свои 9 лет Лил явно не одинока. Практику обмана ради лайков в интернете давно используют светские львицы и львы. Чтобы попасть в круг золотой молодежи, не обладая богатствами, они выставляют в Инстаграм фотографии, снятые лишь на свой мобильный.
Чужая дорогая машина для селфи – это уже не актуально. Современные светские львицы готовы биться за лакомый кусок в виде зависти подружек или состоятельного олигарха, например, делая селфи и фото в декорациях частных самолётов. Сообщая подругам и родным "вот я лечу в Ниццу, а вот из Милана". В реальности – фотоателье за МКАДом.
Похоже, 9-летняя Лил из Канады поняла правила шоу-бизнеса. Для фотосессии артисту не обязательно иметь свое дорогое жилье. Просто важно сделать красивую обложку для глянца, пустив репортеров в свой дом. Или на время фотосессии арендовать апартаменты в дорогом небоскребе. Не забыв поставить хештег. Символ богатой и счастливой, но виртуальной жизни.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Кудрин согласился на пост председателя Счетной палаты
- Перенос посольства США в Иерусалим: десятки погибших
- Жириновский рассказал, какая у него пенсия
- Объявлен конкурс на похороны Стивена Хокинга
- Малобродского выпустили из-под стражи
Самое читаемое
-
Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству
- Жестоко зарезана миллиардерша Анастасия Лашманова
- Aurus Путина против "Зверя" Трампа: Newsweek сравнил президентские лимузины
- В США признали, что "Ураны" способны изменить расклад сил
- Рухнувшая сцена убила музыканта во время концерта. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Стало известно, когда Путин откроет крымский мост
- Остановился - получи штраф: в Москве камеры начали фиксировать новое нарушение
- Тарифы на ОСАГО могут вырасти уже к осени
- Седан "Кортеж": первое фото салона
Экономика
-
Почему надежды на рост экономики не оправдываются?
- Далеко ли российскому ЖКХ до блокчейна?
- Выручка "Галс-Девелопмент" за год выросла на 105%
- РФ введет уголовное наказание за исполнение санкций
- Из диджея в президенты: кем работали политики раньше
- Либерализация валютного контроля: каковы выгоды?
Недвижимость
-
Михаил Задорнов оставил два завещания
- Можно ли не платить по долгам и остаться с квартирой?
- Как найти студию, чтобы выгодно ее сдать
- Ипотека и много жилья: эксперты о новых "майских" задачах Путина
- 5 отличий петербургского жилья от московского
Вести.Медицина
-
Можно ли умереть, объевшись шоколадом? Отвечают ученые
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- 10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Найден способ есть и не толстеть
Вести в 20.00
-
Селфи армянского премьера по дороге к Путину
- Счетная палата: Кудрин согласился
- Украинский дипломат-расист опозорился в ФРГ
Москва 24
-
Спецслужбы предотвратили теракт, готовившийся на акции "Бессмертный полк"
- Школьница потеряла сознание и умерла во время урока физкультуры
- Убийца пятерых байкеров найден мертвым в СИЗО
- Мужчина устроил резню из-за парковки на востоке Москвы
- Фермеры выбрасывают трупы телят рядом с жилыми домами
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Uber показала прототип аэротакси
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
К столице подбирается оранжевый уровень погодной опасности
- Штраф за 10 секунд стоянки: как работают новые камеры на дорогах
- Сомнительные хостелы: как покончить с ночлежками в коммуналках?
- Детеныши кошачьих лемуров появились на свет в Московском зоопарке
- Счетчик или штраф: как не впустить домой самозванцев
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Животные умеют мысленно проигрывать события из прошлого
- Больше достижений: робот Atlas бегает в парке, перепрыгивая препятствия
- Дрессированный паук прыгает по команде и помогает в разработке новых роботов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Юные звезды советского кинематографа: тогда и сейчас
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо