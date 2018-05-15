Ельцин защитит цвета Коста-Рики на чемпионате мира в России

Тренерский штаб сборной Коста-Рики во главе с Оскаром Рамиресом определился с 23 игроками, которые отправятся в Россию на чемпионат мира по футболу. Примечательно, что среди прочих на мировое первенство приедет игрок Ельцин Техеда, имеющий прозвище "Русский". Такое имя неслучайно – так его прозвали в честь первого президента России Бориса Ельцина.

Таким образом, в Россию отправятся вратари Кейлор Навас ("Реал", Испания), Леонель Морейра ("Эредиано") и Парик Пембертон ("Алахуэленсе");

защитники Кристиан Гамбоа ("Селтик", Шотландия), Брайан Овьедо ("СМандерленд", Англия), Франсиско Кальво ("Миннесота Юнайтед", США), Ян Смит ("Норчепинг", Швеция), Джонни Акоста ("Агилас"), Рональд Матаррита ("Нью-Йорк Сити, США), Кендалл Уостон ("Ванкувер Уайткэпс", Канада), Оскар Дуарте ("Эспаньол", Испания) и Джанкарло Гонсалес ("Болонья", Италия);

полузащитники Ельцин Техеда ("Лозанна", Швейцария), Кристиан Боланьос ("Саприсса"), Давид Гусман ("Портленд Тимберз"), Рэндалл Асофейфа ("Эредиано"), Хоан Венегас ("Саприсса"),Сельсо Борхес ("Депеортиво") и Родни Уоллес ("Нью-Йорк Сити"):

нападающие Брайан Руис ("Спортинг"), Маркос Уренья ("Лос-Анджелес"), Даниэль Колиндрес("Саприсса") и Хоэль Кэмпбелл ("Бетис").

На групповом этапе костариканцы встретятся с командами Сербии (17 июня, Самара), Бразилии (22 июня, Санкт-Петербург) и Швейцарии (27 июня, Нижний Новгород).