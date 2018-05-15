В Биробиджане ищут пропавшего ребенка

Сотрудники полиции города Биробиджана (Еврейская АО) ведут поиски 10-летней девочки, не вернувшейся домой после окончания занятий в школе.

Заявление о пропаже ребенка подала мама девочки. В городе созданы специальные поисковые отряды из числа сотрудников патрульно-постовой службы, инспекторов по делам несовершеннолетних, оперативных сотрудников и участковых, начата работа по отработке возможных мест нахождения пропавшей школьницы.

Поисковые мероприятия взяты под контроль руководством Управления МВД России по Еврейской автономной области, сообщает "Интерфакс".