Мотогонщик Калинин попал в аварию во время гонки в Италии

Украинский мотогонщик Никита Калинин во время проведения гонки очередного этапа World SSP300 попал в аварию. На одном из поворотов трассы в итальянской Имоле у гонщика произошел контакт с соперником из-за чего украинец потерял контроль над мотоциклом и вылетел за пределы трассы.

19-летний спортсмен на высокой скорости врезался в заграждение, в то время, как мотоцикл едва не упал на него – он пролетел в метре от гонщика. После этого Калинин был срочно госпитализирован. Как сообщает Чемпионат.Com, у него диагностированы травмы головы, ноги и большое количество ушибов.

Годом ранее именно на этой трассе Калинин впервые в своей карьере стал призером чемпионата мира.