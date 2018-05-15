СМИ: футболист "Ниццы" Марио Балотелли может стать игроком ЦСКА

Итальянский нападающий "Ниццы" Марио Балотелли в летнее межсезонье может стать игроком московского ЦСКА. Известно, что армейцы проявляют активный интерес к форварду сборной Италии.

Об этом сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на итальянское издание Tuttosport.

Ранее Вести.Ru уже сообщали о том, что футболистом также интересуются итальянские клубы "Наполи", "Торино", а также еще один московский клуб – "Локомотив". Сам Балотелли также дал понять, что не собирается продлевать контракт с "Ниццей".