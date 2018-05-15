В КНДР начался демонтаж ядерного полигона

В преддверии закрытия северокорейского ядерного полигона Пхунгери, расположенного на северо-востоке страны, на его территории начались работы по демонтажу сооружений.

В отчете базирующейся в США исследовательской группы 38 North при Университете имени Джонса Хопкинса констатируется, что на основе данных спутниковой съемки получена информация начале демонтажа сооружений: снесены несколько зданий оперативного обеспечения и частично демонтированы рельсы для вагонеток, которые вели от туннелей к местам отвала грунта.

В то же время, другие — более значимые сооружения — пока остаются нетронутыми, а входы в туннели открыты, передает ТАСС. Предположительно, это связано с предстоящими мероприятиями по публичному закрытию ядерного полигона, намеченными на конец мая текущего года, в ходе которого будут проведены взрывные работы с целью ликвидации туннелей.

Как сообщалось, договоренность о закрытии ядерного полигона была достигнута на переговорах между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, состоявшихся 27 апреля текущего года.

По данным агентства Рёнхап, ссылающегося на южнокорейское министерство объединения, уже в среду, 16 мая, Сеул и Пхеньян договорились провести в пограничном пункте Пханмунджом переговоры на высоком уровне. Северная Корея планирует направить на встречу делегацию, в составе которой будут 29 человек — отвечающие за сферы спорта и экономики официальные лица, а также журналисты.