19 километров, которые изменят жизнь на юге России

Во вторник торжественно откроют автомобильное движение по Крымскому мосту. Красную ленточку перережет Владимир Путин. Он лично контролировал грандиозную стройку и четырежды инспектировал ход работ. Ожидается, что во время церемонии по новой автодороге проедет колонна строительной спецтехники.

А уже в среду добраться на полуостров на машине или пассажирском автобусе сможет каждый желающий. Въезд на автоподходы будет открыт за час до запуска, то есть в 4.30 по московскому времени. А дальше — две полосы в каждую сторону, максимальная скорость 90 километров в час.

Первыми дорогу смогут опробовать жители Крыма и Кубани. Управлять движением будут десятки датчиков, радаров и камер. Это автоматизированная система, отмечает телеканал "Россия 24".

Самую протяженную переправу в стране построили с опережением графика. Ранее предполагали, что объект сдадут в декабре этого года. Но 10 тысяч инженеров и рабочих трудились в сложных условиях, и сделали — казалось — невозможное.