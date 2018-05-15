В Хабаровском крае продолжают бушевать пожары

Почти две с половиной тысячи гектаров лесов в регионе охвачены огнем, по последним данным зафиксировано 9 новых очагов возгораний. В целом же ситуация с пожарами в регионах России улучшается, отмечает телеканал "Россия 24".

По данным Авиалесоохраны, более 190 лесных возгораний, площадью почти в 70 гектаров удалось ликвидировать за прошедшие сутки. Около 50-ти самолетов задействовано в авиационном мониторинге и тушении.