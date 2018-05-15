Самые сильные танковые и мотострелковые команды России собрались в Амурской области

На полигоне под Благовещенском стартовали соревнования" Танковый биатлон" и "Суворовский натиск". В первый день на старт вышли представители Дальневосточного округа и ВДВ. Трассу длиной пять с половиной километров готовили больше полугода.

Чтобы показать мастерство, участникам нужно преодолеть 10 препятствий. Самые зрелищные — это переправа вброд и проезд через противотанковый ров. Новшество этого года — стрельба с закрытых огневых позиций. Координаты целей корректируют операторы беспилотников.

Экипажи, которые покажут лучший результат по итогам всех испытаний, станут участниками Международных армейских игр, отмечает телеканал "Россия 24".