"Вегас" сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли против "Виннипега"

В финале Западной конференции Кубка Стэнли состоялся второй поединок серии между "Виннипег Джетс" и "Вегас Голден Найтс". Победителем встречи, которая проходила на домашнем льду "Джетс", стали хоккеисты "золотых рыцарей".

Томаш Татар и Джонатан Маршессо помогли своему клубу повести в первые 20 минут игры со счетом 2:0. Во втором игровом отрезке собравшиеся на арене болельщики заброшенных шайб не увидели, зато заключительный период сначала подарил надежду местным зрителям на камбэк, когда нападающий "Виннипега" Кайл Коннор сократил отставание в счете до 1:2. Однако спустя почти две минуты все тот же Маршессо вновь увеличил преимущество своего клуба в счете до двух шайб.

На это "истребители" не смогли ответить забитыми голами, несмотря на снятого в заключительные минуты вратаря и установившееся численное большинство. "Вегас" празднует победу со счетом 3:1, таким образом, сравняв счет в финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли — 1:1. Теперь противостояние переезжает в Парадайз. Третий матч серии состоится 17 мая.