Личные данные миллионов пользователей Facebook попали в открытый доступ

По информации издания New Scientist, в течение четырех лет личные данные около трех миллионов пользователей социальной сети Facebook находились в открытом доступе.

В данном случае речь идет о данных тех пользователей, которые пользовались приложением с психологическими тестами MyPersonality, разработанном в Кембриджском университете. Используя его, некоторые пользователи соглашались делиться личными данными из профилей в Facebook, в результате чего была создана одна из крупнейших баз данных исследований в области социальных наук, сообщает РИА Новости.

Всего тесты с использованием приложения MyPersonality прошли более 6 миллионов человек, около половины из которых дали согласие на доступ к своим личным данным. Разработчики приложения собрали эти данные, сделали их анонимными и поместили на вебсайт lkя использования исследователями.

При этом данные были размещены на сайте без соответствующих мер безопасности: в течение четырех лет пароль для получения доступа к ним был доступен онлайн, то есть, любой пожелавший получить доступ к данным мог быстро найти ключ для их скачивания.

Как отмечает издание New Scientist, данные пользователей были весьма важными и должны были храниться и распространяться анонимно. Они включали в себя возраст, пол, местоположение, результаты тестов и другие детали, и недостаточные меры обеспечения безопасности могли позволить злоумышленникам использовать их не по назначению.

Как сообщалось, в марте текущего года вокруг компании Facebook разразился серьезный скандал. Выяснилось, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании фирма Cambrige Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей соцсети. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания изучит все приложения, которые имели доступ к большим объемам информации пользователей, и проведет комплексный аудит приложений, на которых замечена подозрительная активность.