Спартаковец Промес признан самым ценным игроком российской премьер-лиги

Футболист московского "Спартака" Квинси Промес по итогам минувшего сезона российской премьер-лиги признан самым ценным игроком. Голландский легионер спартаковцев набрал 123 балла.

Следом за ним с 69 очками расположился российский форвард "Краснодара" и сборной России Федор Смолов, а также перуанский нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан (64 балла). Об этом сообщает Чемпионат.Com.

Напомним, что также Промес стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу. По итогам 30 туров премьер-лиги в активе спартаковца значится 15 забитых голов. На один мяч меньше у того же Смолова. Третью строчку по результативности делят Виктор Классон ("Краснодар"), Фарфан, Александр Кокорин ("Зенит"), Луис Адриано ("Спартак") и Витиньо (ЦСКА).