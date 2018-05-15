В Афганистане талибы штурмуют центр провинции Фарах

Во вторник, 15 мая, в Афганистане боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) атаковали город Фарах — центр одноименной провинции, расположенной на западе страны, пытаясь полностью взять его под свой контроль.

По данным афганских СМИ, сейчас в городе идут ожесточенные столкновения, в результате которых погибли, по меньшей мере, два человека, еще 20 получили ранения, передает ТАСС.