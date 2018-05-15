В Кемерове начался демонтаж зданий ТЦ "Зимняя вишня".

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что в Кемерове начались работы по сносу зданий торгового центра "Зимняя вишня", где в результате вспыхнувшего в марте текущего пожара погибли 60 человек. По его словам, на первом этапе под снос пойдут вспомогательные здания.

Также Сергей Цивилев рассказал об итогах обсуждения планов о дальнейшем использовании территории, на которой располагался сгоревший торговый центр: большинство принявший участие в обсуждении проголосовало за то, чтобы там разбили сквер, передает ТАСС.

Как сообщалось, пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта текущего года. По последним уточненным данным, жертвами трагедии стали 60 человек, еще 79 пострадали. Возбуждено уголовное дело, фигурантами которого проходят восемь человек.