На Москву идут ливни и грозы
Европейская часть России — в ожидании грозы и ливней. Грозы и ливни прогнозируются во вторник в Европейской части России. Ливни на время собьют жару в центре и на северо-западе России, сообщает Центр погоды ФОБОС.
По информации синоптиков, в Москве может выпасть 10-12 мм осадков, температура воздуха спадет до + 21-23. Гроза начнется ближе к полудню. А пик непогоды придется на вторую половину дня. С трех до девяти часов вечера на столицу может вылиться более 10 мм дождя, без малого четверть месячной нормы.
В понедельник сильные ливни прошли в южной части страны. Внушительные лужи появились в Краснодаре и даже в калмыцких степях. На западе Волгоградской области местами выпал крупный град. Ненастно было и в соседней Украине. Движение в Киеве в разгар непогоды парализовали пробки.
В отдельные районы Восточной Европы циклон принес от четверти до почти трети месячной нормы осадков. Такие сильные майские дожди здесь случаются не каждый год. Для отдельных районов Ростовской области подобное ненастье даже во благо. Оно поможет минимизировать последствия апрельской засухи. Вторжение циклона кардинально изменило ход атмосферных процессов в Европейской России.
Небо над Краснодаром в понедельник было затянуто сплошной облачностью. Большая часть солнечных лучей отражалась обратно в атмосферу, а воздух остывал. В то же время на севере, в Вологде стояла солнечная погода, воздух прогревался почти до +27, что существенно теплее не только майского, но и июльского климата.
Во вторник атмосферный фронт принесет осадки и в центр, и на северо-запад Европейской территории России. Местами может выпасть до 20 мм, или почти половина месячной нормы. А в зоне солнечной сухой погоды пока останутся только север и Поволжье.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Кудрин согласился на пост председателя Счетной палаты
- Перенос посольства США в Иерусалим: десятки погибших
- Жириновский рассказал, какая у него пенсия
- Объявлен конкурс на похороны Стивена Хокинга
- Малобродского выпустили из-под стражи
Самое читаемое
-
Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству
- 816 дней стройки и 15 минут поездки: Таманский и Крымский берега соединены на века
- Порошенко становится все более нерукопожатным. Видео
- Aurus Путина против "Зверя" Трампа: Newsweek сравнил президентские лимузины
- У известного российского актера обнаружили рак легких
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Стало известно, когда Путин откроет крымский мост
- Остановился - получи штраф: в Москве камеры начали фиксировать новое нарушение
- Тарифы на ОСАГО могут вырасти уже к осени
- Седан "Кортеж": первое фото салона
Экономика
-
Почему надежды на рост экономики не оправдываются?
- Далеко ли российскому ЖКХ до блокчейна?
- Выручка "Галс-Девелопмент" за год выросла на 105%
- РФ введет уголовное наказание за исполнение санкций
- Из диджея в президенты: кем работали политики раньше
- Либерализация валютного контроля: каковы выгоды?
Недвижимость
-
Михаил Задорнов оставил два завещания
- Можно ли не платить по долгам и остаться с квартирой?
- Как найти студию, чтобы выгодно ее сдать
- Ипотека и много жилья: эксперты о новых "майских" задачах Путина
- 5 отличий петербургского жилья от московского
Вести.Медицина
-
Можно ли умереть, объевшись шоколадом? Отвечают ученые
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- 10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Найден способ есть и не толстеть
Вести в 20.00
-
Селфи армянского премьера по дороге к Путину
- Счетная палата: Кудрин согласился
- Украинский дипломат-расист опозорился в ФРГ
Москва 24
-
Спецслужбы предотвратили теракт, готовившийся на акции "Бессмертный полк"
- Школьница потеряла сознание и умерла во время урока физкультуры
- Убийца пятерых байкеров найден мертвым в СИЗО
- Мужчина устроил резню из-за парковки на востоке Москвы
- Фермеры выбрасывают трупы телят рядом с жилыми домами
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Uber показала прототип аэротакси
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
К столице подбирается оранжевый уровень погодной опасности
- Штраф за 10 секунд стоянки: как работают новые камеры на дорогах
- Сомнительные хостелы: как покончить с ночлежками в коммуналках?
- Детеныши кошачьих лемуров появились на свет в Московском зоопарке
- Счетчик или штраф: как не впустить домой самозванцев
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Животные умеют мысленно проигрывать события из прошлого
- Больше достижений: робот Atlas бегает в парке, перепрыгивая препятствия
- Дрессированный паук прыгает по команде и помогает в разработке новых роботов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Юные звезды советского кинематографа: тогда и сейчас
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо