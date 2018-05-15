На Москву идут ливни и грозы

Европейская часть России — в ожидании грозы и ливней. Грозы и ливни прогнозируются во вторник в Европейской части России. Ливни на время собьют жару в центре и на северо-западе России, сообщает Центр погоды ФОБОС.

По информации синоптиков, в Москве может выпасть 10-12 мм осадков, температура воздуха спадет до + 21-23. Гроза начнется ближе к полудню. А пик непогоды придется на вторую половину дня. С трех до девяти часов вечера на столицу может вылиться более 10 мм дождя, без малого четверть месячной нормы.

В понедельник сильные ливни прошли в южной части страны. Внушительные лужи появились в Краснодаре и даже в калмыцких степях. На западе Волгоградской области местами выпал крупный град. Ненастно было и в соседней Украине. Движение в Киеве в разгар непогоды парализовали пробки.

В отдельные районы Восточной Европы циклон принес от четверти до почти трети месячной нормы осадков. Такие сильные майские дожди здесь случаются не каждый год. Для отдельных районов Ростовской области подобное ненастье даже во благо. Оно поможет минимизировать последствия апрельской засухи. Вторжение циклона кардинально изменило ход атмосферных процессов в Европейской России.

Небо над Краснодаром в понедельник было затянуто сплошной облачностью. Большая часть солнечных лучей отражалась обратно в атмосферу, а воздух остывал. В то же время на севере, в Вологде стояла солнечная погода, воздух прогревался почти до +27, что существенно теплее не только майского, но и июльского климата.

Во вторник атмосферный фронт принесет осадки и в центр, и на северо-запад Европейской территории России. Местами может выпасть до 20 мм, или почти половина месячной нормы. А в зоне солнечной сухой погоды пока останутся только север и Поволжье.