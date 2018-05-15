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Открытие и изучение ископаемых останков древних животных 53 минуты назад
Недостающее звено: как древние крокодилы превратились в дельфинообразных существ
Палеонтологи изучили окаменелые останки одного из самых крупных прибрежных хищников юрского периода. Возраст находки – 180 миллионов лет, и она, по словам учёных, проливает свет на то, как некоторые древние крокодилы эволюционировали в дельфинообразных существ.
Более того, особь, чьи останки удалось обнаружить, представляет собой недостающее звено в "родословной" крокодилов.
Исследователи назвали новый вид Magyarosuchus fitosi в честь коллекционера-любителя Аттилы Фитоса (Attila Fitos), который и обнаружил окаменелость.
В 1996 году ему посчастливилось наткнуться на окаменелость в горном массиве на севере-западе Венгрии. Затем останки существа передали в музей в Будапеште, где они и хранились всё это время.
Спустя время группа международных палеонтологов внимательно изучила окаменелые останки древнего крокодила. Благодаря одному необычному позвоноку, который составлял часть хвостового плавника, учёные сделали вывод, что кости принадлежали ранее неизвестному виду доисторического существа.
По словам учёных, M. fitosi вырастал до пяти метров в длину. Древний крокодил мог похвастаться большими заострёнными зубами, помогавшими ему легко ловить добычу.
Но, что самое главное, тело ископаемой особи обладало ключевыми особенностями, которые можно встретить у двух разных семейств доисторических крокодилов.
Поясним, что у некоторых крокодилов юрского периода имелись на спине и на животе костные панцири, а конечности были приспособлены для передвижения по суше. Другая же группа древних существ обладала хвостовыми плавниками и ластами, но вот подобной "брони" была лишена.
Удивительно, что M. fitosi, по всей видимости, обладал не только "бронёй", но и хвостовым плавником.
Проще говоря, палеонтологи предполагают, что они нашли недостающее звено между двумя группами.
Как говорит доктор Марк Янг (Mark Young) из Школы геологических наук при Эдинбургском университете, эта окаменелость даёт уникальное представление о том, как крокодилы начали эволюционировать в существ, напоминающих дельфинов и касаток, более 180 миллионов лет назад.
"Наличие и костного панциря, и хвостового плавника подчёркивает замечательное разнообразие крокодилов юрского периода", — заключает он.
Результаты исследования представлены в научном издании PeerJ.
Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об обнаружении останков самого большого морского крокодила. Также учёные выяснили, что свирепые предки крокодила бродили по Северной Америке на двух ногах, а в Перу обнаружено обширное кладбище древнейших крокодилов.
Если же говорить о современных существах, то ранее мы сообщали о том, что прямо на наших глазах рождается вид оранжевых карликовых пещерных крокодилов.
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