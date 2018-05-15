Диего Марадона может переехать в Белоруссию

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона может войти в тренерский штаб брестского "Динамо". Агент 58-летнего аргентинца ведет переговоры с белорусским клубом.

Если стороны сумеют договориться о зарплате, то чемпион мира 1986 года будет работать в Бресте. Согласно одним данным Марадона станет главным тренером "Динамо". Есть информация, что Диего будет предложен пост спортивного директора.

Диего Марадона – один из сильнейших футболистов ХХ века, чемпион мира 1986 года. С 2008 по 2010 Марадона тренировал сборную Аргентины. Затем он работал с клубами Объединенных Арабских Эмиратов.