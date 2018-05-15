Малобродский не может выйти из больницы по состоянию здоровья

Состояние бывшего директора "Гоголь-центра", фигуранта дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского остается средней степени тяжести.

Хотя 14 мая следствие изменило ему меру пресечения с заключения в СИЗО на подписку о невыезде, покинуть лечебное учреждение Малобродский не может по состоянию здоровья и по-прежнему находится в неотложной кардиологии, сообщили РИА Новости в московской городской клинической больнице имени Ерамишанцева. По словам кардиохирурга Ярослава Ашихнина, у обвиняемого нестабильная стенокардия, при которой очень высок риск развития инфаркта миокарда.

Малобродскому стало плохо 10 мая во время заседания Басманного суда Москвы, который второй раз отказался удовлетворить ходатайство следствия о переводе обвиняемого из СИЗО под домашний арест. На экстренной госпитализации настояли вызванные в суд врачи скорой помощи.

Алексей Малобродский, режиссер Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела "Седьмой студии" обвиняются в хищении 133 миллионов бюджетных денежных средств при реализации проекта "Платформа". В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела.