Северная Корея начала демонтаж крупнейшего ядерного полигона

К демонтажу крупнейшего своего ядерного полигона Пунгери приступила Северная Корея. Работы начались 12 мая. Демонтаж подтверждает отчет на сайте 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса.

Ядерный полигон Пунгери находится на северо-востоке КНДР. В отчете отмечается, что по сравнению со снимками 24 апреля на полигоне исчезли несколько зданий, которые обеспечивали его работу, сообщает "Интерфакс". Рабочие на полигоне также частично разобрали ведущие в тоннели рельсы, хотя входы в тоннели по-прежнему остаются открытыми.

Публичную церемонию демонтажа Пунгери Пхеньян собирается провести в конце мая 2018 года – примерно между 23 и 25 мая. На нее будут приглашены иностранные журналисты. Точная дата проведения церемонии закрытия ядерного полигона будет объявлена позже.