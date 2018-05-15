"Челси" хочет переманить тренера "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино

Аргентинский специалист Маурисио Покеттино, работающий с "Тоттенхэмом", может возглавить другой лондонский клуб – "Челси". Судьба нынешнего наставника "синих" Антонио Конте решится после финала Кубка Англии, запланированного на субботу.

Если "Челси" не сможет выиграть в финале у "Манчестер Юнайтед", то вероятность отставки Конте многократно возрастет. Своих должностей лишится не только итальянский специалист, но и его помощники.

В число наиболее вероятных преемников Конте входят итальянец Маурицио Сарри и испанец Луис Энрике. Но согласно информации Sky Sports, руководство "Челси" рассматривает кандидатуру Маурисио Покеттино и готово предложить аргентинцу более выгодные, чем в "Тоттенхэме" условия.